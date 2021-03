Via Corpo di Guardia, chi si occupa di quella voragine?

Si rinnovano le richieste di pronto intervento da parte dei residenti, da parecchio tempo ormai segnalanti la pericolosità del tratto viario

MONREALE, 23 marzo – Bella domanda, verrebbe da dire. E non a torto dato che - ascoltando le parole degli ormai stanchi residenti - la questione è vecchia come la camminata a piedi. Almeno in quel modo non si corre pericolo, in qualsiasi altra vettura invece (specialmente di sera) c'è chi trema eccome.

Scherzi a parte, la voragine che ormai da anni si palesa in tutta la sua importante estensione sul fianco sinistro della strada - scendendo appunto dalla via Corpo di Guardia - è una spina nel fianco di residenti e non solo. Parecchie, stando a quanto a noi riferito, sarebbero state le richieste di intervento mosse all'indirizzo delle varie amministrazioni cittadine susseguitesi nel corso di questi ultimi anni. Richieste che tuttavia non hai mai purtroppo riscosso il successo sperato e cioè appunto una risoluzione definitiva della problematica mediante lavori di ripristino effettivo. Anzi, come a noi riferito, i residenti stessi sarebbero stati più volte invitati a indirizzare tali loro lamentele all'amministrazione di Palermo. Non foss'altro che la palla - da Palermo - passa poi sempre di nuovo a Monreale, in un continuo scarico di responsabilità che purtroppo va avanti da tempo.

Quel che resta infatti, in questo ripetuto gioco di scambi, è il fatto che la voragine rimane lì dov'è, posta all'attenzione degli utenti mediante segnaletica catarifrangente, ma ugualmente pericolosa per l'incolumità pubblica. Osservando dunque l'impegno che il Comune di Monreale sta profondendo per il rinnovamento del manto stradale di molte vie del territorio, anche i residenti della via Corpo di Guardia tornano a far sentire la propria voce, sperando infine di ottenere una sicura risposta da parte dell'istituzione.