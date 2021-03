Coronavirus, 751 nuovi casi in Sicilia. Costa: ''Somministrazioni anche di notte''

L’intento è quello di ridurre i tempi di attesa, in particolare per i soggetti estremamente vulnerabili

PALERMO, 23 marzo – Il commissario provinciale per l’emergenza Covid, Renato Costa, ha dichiarato che alla Fiera del Mediterraneo il vaccino anti Covid sarà somministrato anche nelle ore notturne. L’iniziativa è volta a ridurre i tempi di attesa per ricevere il farmaco, finora estenuanti soprattutto per gli anziani e per i soggetti estremamente vulnerabili, così da evitare disagi e assembramenti.

Il provvedimento dovrebbe concretizzarsi da giovedì e si accompagna alla possibilità, da parte dei medici di famiglia, di somministrare i vaccini. Ciò non potrà che coinvolgere un numero limitato di persone, almeno fino al mese di maggio, a causa dell’esiguo numero di scorte di farmaci (come quello di Moderna) disponibile per le prossime settimane.

Intanto sono 751 i casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore, 280 dei quali rinvenuti in provincia di Palermo. Sono stati effettuati 9.312 tamponi molecolari e 15.667 test rapidi; 860 i dimessi guariti, mentre il numero delle vittime si attesta a 20 unità. Dei 16.489 cittadini attualmente infetti, 935 sono ricoverati in degenza ordinaria (+29) e 121 in terapia intensiva (-2). Il bilancio nazionale è di 18.765 nuovi contagi e 551 decessi.