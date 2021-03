‘’40th Anniversary Ufo Robot Goldrake’’ fuori a Pasqua in versione deluxe

Ad annunciarlo è lo stesso autore, Emanuele Alotta, per il successo raggiunto: “ A 3 anni dalla prima pubblicazione, sarà ristampato in un formato gigante. Un omaggio a quella categoria di lettori cresciuti a pane e Goldrake ”

PALERMO, 24 marzo – A tre anni esatti dalla prima pubblicazione del fumetto 40th Anniversary Ufo Robot Goldrake, pensato e realizzato da Emanuele Alotta, sarà disponibile una nuova versione, ristampata in formato deluxe, per ringraziare quella sfera di lettori, perlopiù appartenenti alla cosiddetta categoria degli “anta”, cresciuti a pane e Goldrake, che in questi 24 mesi hanno risposto in modo soddisfacente al prodotto lanciato dal disegnatore palermitano, in collaborazione con la casa editrice “Pitti Edizioni”.

