Coronavirus, 765 nuovi casi in Sicilia. Restano sospesi i mercati rionali a Palermo

Le autorità sanitarie hanno ritenuto necessaria la proroga delle restrizioni vigenti

PALERMO, 24 marzo – Arenella, Zen, Sferracavallo e Partanna: queste sono solo alcune delle zone coinvolte nell’ordinanza odierna del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, in accordo con il commissario straordinario provinciale per l’emergenza Covid Renato Costa, che prevede la proroga delle restrizioni riguardanti i mercati rionali.

Nel dettaglio, i mercati di via San Vincenzo De Paoli, via Gino Zappa, via Proserpina, via Pegaso e via Apollo saranno sospesi almeno fino al 2 aprile.

Le autorità sanitarie provinciali hanno sottolineato la necessità di prorogare le restrizioni vigenti, data l’uniformità nel tempo della curva epidemiologica e in particolare a causa dell’alto numero di nuovi positivi nel capoluogo nella settimana dal 14 al 20 marzo. La nostra provincia conta inoltre ben quattro comuni in cui è stata disposta l’istituzione della zona rossa da parte del governatore regionale Nello Musumeci: Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde fino al 27 marzo, Caltavuturo fino al 30 marzo e da domani anche Trabia (fino al 6 aprile).

Sono 765 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella nostra Isola, su 9.956 tamponi molecolari e 16.021 test rapidi effettuati. Le vittime sono state 22, mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 845 unità. Delle 16.387 persone attualmente positive, 931 sono ricoverate con sintomi (-4) e 119 si trovano in terapia intensiva (in calo di 2 unità). In tutta Italia sono emersi 21.267 nuovi casi di contagio da coronavirus e 460 decessi.