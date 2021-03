Cede un muro in via Esterna Cretazze: a rischio il crollo totale

I massi sono riversati sulla strada e al buio sono praticamente invisibili. I residenti: ''Si provveda a segnalarlo''

MONREALE, 25 marzo – Si aggiunge anche la via Esterna Cretazze - traversa residenziale della via Mulini - al novero delle strade che necessiterebbero di un celere intervento di manutenzione che risolva ancestrali problematiche minanti l'incolumità pubblica. Da ultimo il caso di un muro laterale alla carreggiata, ceduto già da qualche settimana.

A onor del vero, c'è da aggiungere che la via Esterna Cretazze non è affatto nuova alle colonne del nostro quotidiano. Così come "vecchie conoscenze" sono anche i suoi residenti, già rivoltisi - anche in un recentissimo passato - alla nostra redazione per segnalazioni di profondo dissesto, ricordandoci oltretutto che la via è abitata da numerose famiglie e per tale ragione è anche molto praticata da vetture. Da ricordare infatti un famoso guardrail (ancora atteso, ndr.) con cui mettere in sicurezza un ponte sporgente su un fiume, così come le larghe buche che martoriano la via già dal suo accesso, tali da non poterne consentire una fluida percorribilità.

Da qualche settimana - così come a noi riferito - si è aggiunto anche il muro in questione. Alcuni massi che lo costituiscono sono infatti ceduti riversandosi direttamente sulla carreggiata, restringendone l'area transitabile. La restante parte, ancora miracolosamente in piedi, sporge invece piuttosto vistosamente e non è difficile intuirne il pericolo di frana totale. Il rischio di impattare contro i massi aumenta sensibilmente nelle ore notturne, considerato soprattutto che la via non gode quasi nella sua totalità di alcuna illuminazione - specialmente il tratto interessato dal cedimento. Nessuna segnalazione del possibile pericolo è stata al momento apposta nell'area, come avvenuto in altre circostanze (da ultimo il caso della via Strazzasiti). Ed è proprio con questo fine che i residenti si rivolgono all'amministrazione comunale, perché il problema possa essere - dato il rischio - prontamente risolto.