Coronavirus, 895 nuovi casi in Sicilia. Musumeci: ''Vaccini anche negli stabilimenti balneari''

Questo il piano della Regione per i mesi estivi

PALERMO, 25 marzo – Il governatore regionale Nello Musumeci ha ipotizzato un piano vaccinale che possa coinvolgere, in particolare nei mesi estivi, anche gli stabilimenti balneari. L’iniziativa potrà essere condotta con il benestare dei titolari di lidi attrezzati: questo è quanto dichiarato dal presidente ai microfoni di Punto Covid, trasmissione di Tgs.

Musumeci ha inoltre sottolineato la situazione delle forniture vaccinali, attualmente scarse: “Non ci sono dosi a sufficienza e negli hub si riesce a malapena a fare le somministrazioni con la disponibilità corrente”. L’approvvigionamento dei farmaci anti Covid dovrebbe contemplare oltre 100 mila dosi tra Pfizer, AstraZeneca e Moderna, così da rendere parte attiva i medici di famiglia nella campagna vaccinale.

In Sicilia sono stati accertati 895 nuovi casi di positività al Covid-19, a fronte di 10.893 tamponi molecolari e 14.333 test rapidi processati. Si registrano inoltre 20 vittime e 1.268 dimessi guariti; il numero degli attuali positivi si attesta a 15.994 unità, di cui 931 ricoverati in degenza ordinaria e 118 in terapia intensiva (-1). Nella nostra penisola sono stati riscontrati 23.696 nuovi contagi e 460 decessi.