Coronavirus, 892 nuovi casi in Sicilia. Boom di contagi nel Palermitano

A Palermo e provincia riscontrati oltre 300 nuovi casi

PALERMO, 26 marzo – Risulta in crescita costante la curva epidemiologica da coronavirus nella nostra Isola: nelle ultime ventiquattro ore sono stati riscontrati 892 nuovi contagi (ieri erano stati 895), su 11.097 tamponi molecolari e 16.732 test rapidi effettuati.

Incrementato di circa 20 mila unità il numero totale dei vaccinati, che oggi ha toccato quota 717.826. Il bollettino della Regione Siciliana segnala anche 22 decessi e 461 negativizzazioni, mentre il numero delle persone attualmente positive al Covid-19 si attesta a 16.403 unità. Di queste, 920 si trovano in degenza ordinaria (-11) e 121 in terapia intensiva (+3).

La ripartizione dei nuovi contagi è la seguente: 346 sono quelli rinvenuti in provincia di Palermo, mentre a Catania sono 201. Preoccupa il dato riguardante l’Agrigentino, che registra un incremento di 96 casi. In tutta Italia sono stati accertati 23.987 nuovi contagi da coronavirus e 457 vittime.