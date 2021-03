Covid, 18 nuovi positivi a Monreale: il totale arriva a 116

In Sicilia sono 1673 i casi negli ultimi due giorni. Arrivano altre zone rosse

PALERMO, 31 marzo – Oggi pervengono i primi dati sulla situazione epidemiologica da Covid-19 nella nostra regione: il dirigente generale del Dasoe, Mario La Rocca, ha reso noti 1.673 nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore (nelle giornate del 30 e del 31 marzo).

Ogni giorno sono stati dunque riscontrati, in media, 837 casi. Non risultano aggiornamenti sul numero di vittime, dimessi guariti, tamponi effettuati e ricoveri.

Intanto il presidente della Regione Nello Musumeci ha istituito 6 nuove zone rosse nell’Isola: Partinico, Ciminna, Borgetto e Mezzojuso in provincia di Palermo; Priolo Gargallo nel Siracusano; Lampedusa e Linosa (AG). Il provvedimento sarà in vigore dal 2 al 14 aprile, salvo ulteriori proroghe, e il numero totale delle zone rosse in Sicilia sale così a 27 unità.

Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha comunicato i risultati dello screening tenutosi oggi: su 625 analisi effettuate soltanto 18 sono risultate positive. Il numero dei nostri concittadini attualmente affetti dal Covid-19 si attesta a 116 unità, mentre rimangono 442 le persone definitivamente guarite. In tutta la penisola sono stati accertati 23.904 nuovi casi di coronavirus e 467 decessi.