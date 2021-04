Un tocco di carne putrefatta gettato in via Mulinello, protestano i residenti

Odori nauseabondi si spargono nell’aria e i topi fanno festa

MONREALE, 1 aprile –L’idea e l’azione devono essere state di qualcuno il cui senso civico è prossimo allo zero. Di chi scambia la pubblica via per una discarica, infischiandosene degli effetti che il proprio gesto può determinare.

Il gesto in questione è quello di chi ha gettato, senza colpo ferire, un grosso tocco di carne nella canaletta di scolo in via Mulinello, angolo di via Mulini. Un vero e proprio invito per qualsiasi sorta di animale, topi in primis, a qui non pare vero di poter disporre di tanta grazia in una volta sola. Le conseguenze, oltre al raduno di roditori, insetti, cani e quant’altro, sono quelle di un odore nauseabondo causato dal progressivo stato di putrefazione della carne, che giunge fino alle case, suscitando le lamentele giustificatissime dei residenti, che già hanno segnalato il problema.

“È l'ennesimo atto di inciviltà – ci scrive uno di essi – che viene perpetrato in quel punto, dopo che in passato era diventato una vera e propria discarica, sempre per il comportamento di qualcuno”.

I residenti si augurano che chi di competenza provveda allo smaltimento del tocco di carne in questione, eliminando i disagi.