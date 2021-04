Giovani e web: un’alleanza educativa per l’educazione digitale

Questo il tema di cui si è discusso ieri sera durante il terzo webinar ''SOCI@LLERT'' a cura dell’associazione “DonnAttiva”

MONREALE, 1 aprile – La necessità di mettere in atto una strategia di rete integrata per l’educazione dei giovani nell’utilizzo dei social network è sempre più cogente ed attuale.

In relazione al fenomeno della web reputation nell’utilizzo dei social network che riguarda oggi tanti giovani occorre sicuramente una più incisiva educazione digitale attraverso un’alleanza educativa tra scuola, famiglia e chiesa che punti a far acquisire la conoscenza delle giuste modalità per stare sul web e la revisione delle impostazioni per la tutela della privacy a salvaguardia dell’identità digitale.

Questo è stato il tema principale trattato ieri sera durante il terzo webinar ''SOCI@LLERT'' promosso dell’associazione “DonnAttiva” e dall’Arcidiocesi di Monreale aperto come sempre dalla relazione dell’esperto Francesco Pira, sociologo e giornalista, seguita dagli interventi di Giovanni Rottura, fondatore di Gallery Teachers; don Antonio Chimenti, responsabile della comunicazione dell’Arcidiocesi di Monreale; Daniela Crimi, dirigente scolastico; Roberto Ginex, segretario regionale dell’associazione siciliana della stampa; Luigi Gullo, direttore di Filodiretto Monreale e le giornaliste Arianna Zito, Caterina Ganci e Maria Cristina Graziano.

La relazione dell’esperto Francesco Pira, al centro dei temi dibattuti in questo terzo webinar, ha illustrato i temi legati proprio alla web reputation sui social tra fragilità e consapevolezza ed il tema della grande alleanza tra scuola, famiglia e chiesa. Attraverso gli interventi dei partecipanti al seminario è stato così possibile approfondire i due argomenti principali alla base del confronto dall’ottica dei mondi più direttamente coinvolti, ovvero quello della scuola, della chiesa e dell’informazione.

Dalla discussione è emerso un punto di vista comune necessario all’intervento su un tema così delicato, rappresentato dal coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti e dalla promozione di un’alleanza di intenti che, come affermato nel corso dei precedenti incontri, si fondi sulla corresponsabilità e l’importanza dello sviluppo delle competenze digitali da parte dei giovani sul versante dell’uso positivo delle tecnologie digitali.

Anche questa volta il tema al centro del seminario è stato analizzato da diversi punti di vista grazie alle domande rivolte all’esperto Francesco Pira con cui sono stati indagati diversi versanti della problematica affrontata.

Il tema della sicurezza sul web e della necessaria adozione di una strategia globale di intervento; il ruolo della famiglia e dei genitori sull’utilizzo dei social network da parte dei giovani; il bisogno di rilanciare l’educazione alle relazioni, alle emozioni e al senso di responsabilità nel rapportarsi con gli altri anche se in ambiente digitale: queste le tematiche che il dibattito ha cercato di mettere in evidenza e a cui gli esperti hanno cercato di dare una risposta.

Con questo terzo ed ultimo incontro si è così chiuso il ciclo di seminari on line del ciclo ''SOCI@LLERT'', che nel corso dei vari appuntamenti ha avuto modo di rilanciare ancora una volta l’importanza delle responsabilità educativa su un tema così importante e della conseguente collaborazione fra tutti gli attori a vario titolo coinvolti nel processo educativo nell’ottica di una crescita sempre più consapevole e lontana dai pericoli del web per i nostri giovani.