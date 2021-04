''La natura a portata di bambino'', a Monreale apre Barna Lodos

Questa mattina l’inaugurazione al civico 8 di chiasso Sangiorgi. LE FOTO

MONREALE, 10 - “La natura a portata di bambino”: proprio così. Questo l’incipit del brand italiano Barna Lodos, un franchising che offre prodotti di qualità a tutte le famiglie e che da questa mattina, con i propri articoli, arricchirà la sfera commerciale del territorio normanno, in pieno centro storico.

Intorno alle ore 10, infatti, al civico 8 di chiasso Sangiorgi - adiacente a piazza Matteotti - è avvenuto il vernissage del nuovo esercizio, alla presenza di pochi partecipanti e in pieno rispetto delle misure anti-covid. Una cerimonia che ha visto la partecipazione dell’arciprete della Cattedrale don Nicola Gaglio, il quale ha raccolto i presenti in un momento di preghiera preceduto dalla lettura di un passo del Vangelo, prima della benedizione di rito che ha portato i titolari Toni Governale e Annita Vittorino a tagliare il nastro inaugurale a fianco del sindaco Arcidiacono, che ha rivolto loro un messaggio di augurio.

“Barna Lodos nasce per le famiglie - affermano Vittorino e Claudia Catacchio, direttrice del brand - e a loro dedichiamo, attraverso i punti vendita la qualità per i bambini, con articoli prodotti attraverso materiali naturali, che godono per quel che riguarda l’abbigliamento della certificazione ‘GOTS’ - Global Organic Textile Standard, ndr - e di conseguenza privi di sostanze nocive, distaccandoci dal mondo tecnologico e osservando l’utilizzo dei cosiddetti metodi romani e montessoriani, utilizzati negli asili, cercando di andare controcorrente.

I nostri sono tutti prodotti ecosostenibili, in quanto scegliamo soltanto partner con cui lavorare che hanno una filiera produttiva che garantisce persino l’etica del lavoratore stesso e che quindi esclude ogni forma di sfruttamento: un prodotto certificato a 360 gradi. Barna e Lodos? Le nostre mascotte, un panda e un koala. Uno mangia il bambù e l’altro l’eucalipto, ovvero i nostri materiali utilizzati. Una particolarità? All’interno del punto vendita è presente il Barna Lodos Baby Pit Stop, uno spazio dedicato alle mamme. A fine pandemia, tra l’altro, sarà possibile organizzare degli eventi” concludono.