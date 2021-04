Covid19, a Monreale domani nuovo screening sulla popolazione scolastica

Consueta modalità drive-in con registrazione al parcheggio Torres e tampone presso il complesso Mulè

MONREALE, 11 aprile – Continua l’attività di screening sulla positività al covid19 tra gli studenti e il personale delle scuole poiché da questo dipende la sicurezza dei ragazzi e delle loro famiglie, poiché se i dati non saranno confortanti dovranno essere prese decisioni che possano far sospendere le lezioni in presenza.

Domani mattina presso il complesso Mulè, a partire dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 16:30 verrà realizzato un drive-in interamente dedicato alla popolazione scolastica (alunni, docenti, amministrativi, personale ATA ed ogni altro collaboratore scolastico). L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale è finalizzata a fare una valutazione per capire lo stato di salute della popolazione scolastica prima di potere assumere qualsiasi decisione.

“Invitiamo la popolazione scolastica ad aderire in massa - hanno dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla Pubblica istruzione Rosanna Giannetto - al fine di continuare a svolgere le attività scolastiche in sicurezza ed è per questo che abbiano voluto organizzare questo ulteriore screening per avere una situazione più serena possibile”.

Le modalità saranno sempre le stesse, registrazione al posteggio Torres e I tamponi verranno effettuati dal personale dell’ASP al complesso Mulè.

“Chiedo a tutta la popolazione scolastica la massima partecipazione e disponibilità allo screening - ha concluso l’assessore Giannetto -per avere consapevolezza sullo stato di salute di ognuno. Da eventuali e straordinarie necessità derivanti da elevati rischi di diffusione di Covid-19 e sue varianti, nel rispetto di quanto è previsto dalla legge, dipenderà l’interruzione dell’attività in presenza dei nostri studenti. Sono certa che la nostra straordinaria popolazione studentesca risponderà con un elevato grado d’interesse per il bene personale e collettivo”.