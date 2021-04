Coronavirus, stabile il dato dei nuovi contagi in Sicilia

Palermo sempre la provincia più colpita. In aumento i decessi

PALERMO, 12 aprile – Sono stati 1.110 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.120. I morti registrati sono 20 (ieri erano 9) e pertanto il numero complessivo delle vittime siciliane del virus sale a quota 5.058. E' quanto si legge nel bollettino covid del 12 aprile del ministero della Salute.

I tamponi processati sono stati 38.058 e il tasso di positività è dunque del 2,9%. La pressione sulle strutture ospedaliere però continua a crescere anche se lentamente: le persone ricoverate sono 1365 (ieri 1.319), delle quali 174 in rianimazione (ieri 171) e 1.191 in area medica (ieri 1.148).

E' sempre Palermo ad allarmare e che "trascina" il dato siciliano. Ecco il dettaglio:

Palermo: 57.971 casi complessivi dall'inizio della pandemia (500 nuovi casi)

Catania: 47.971 (191)

Messina: 22.714 (121)

Siracusa: 13.147 (162)

Trapani: 11.963 (15)

Ragusa: 10.191 (34)

Caltanissetta: 9.268 (53)

Agrigento: 9.014 (19)

Enna: 5.358 (15)

In Italia, invece sono stati 9.789 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 le vittime in un giorno (ieri 331).

I tamponi molecolari e antigenici sono stati 190.635 (ieri i test erano stati 253.100). Il tasso di positività è del 5,1%, in calo

di 1,1 punti rispetto a ieri quando era stato del 6,2%.