Coronavirus, 1.384 nuovi casi in Sicilia. In arrivo nuovi centri vaccinali

Coronavirus, 1.384 nuovi casi in Sicilia. In arrivo nuovi centri vaccinali

Il piano mira a immunizzare l’intera popolazione siciliana entro la fine dell’estate

MONREALE, 13 aprile – Si fa sempre più concreta l’ipotesi di utilizzare tutte le aree potenzialmente adatte alle somministrazioni del vaccino anti Covid. La Protezione Civile sta già lavorando per individuare strutture che possano far accelerare la campagna vaccinale: tra queste, la Casa del Sole e il centro commerciale La Torre a Palermo, oltre al Poseidon di Carini.

I tamponi processati sono stati 38.058 e il tasso di positività è dunque del 2,9%. La pressione sulle strutture ospedaliere però continua a crescere anche se lentamente: le persone ricoverate sono 1365 (ieri 1.319), delle quali 174 in rianimazione (ieri 171) e 1.191 in area medica (ieri 1.148).

E' sempre Palermo ad allarmare e che "trascina" il dato siciliano. Ecco il dettaglio:

Palermo: 57.971 casi complessivi dall'inizio della pandemia (500 nuovi casi)

Catania: 47.971 (191)

Messina: 22.714 (121)

Siracusa: 13.147 (162)

Trapani: 11.963 (15)

Ragusa: 10.191 (34)

Caltanissetta: 9.268 (53)

Agrigento: 9.014 (19)

Enna: 5.358 (15)

In Italia, invece sono stati 9.789 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 le vittime in un giorno (ieri 331).

I tamponi molecolari e antigenici sono stati 190.635 (ieri i test erano stati 253.100). Il tasso di positività è del 5,1%, in calo

di 1,1 punti rispetto a ieri quando era stato del 6,2%.