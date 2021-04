Coronavirus, 1.370 nuovi casi in Sicilia. Grande affluenza in Fiera nel primo giorno di ''Open Weekend''

66 il numero complessivo dei centri coinvolti nell’ambiziosa iniziativa

PALERMO, 16 aprile – Tanti i cittadini che quest’oggi hanno aderito all’iniziativa regionale “Open Weekend”, che si terrà nei 66 hub di tutto il territorio siciliano anche il 17 e il 18 aprile.

In queste date è stato e sarà possibile, senza bisogno di effettuare la prenotazione, ricevere il siero anti Covid se si ha un’età compresa fra i 60 e i 79 anni e se non si hanno particolari patologie. Il farmaco utilizzato è l’anglo-svedese AstraZeneca, di cui le dosi attualmente disponibili nella nostra regione sono circa 100 mila.

Nella conferenza stampa tenuta oggi il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno illustrato il possibile nuovo piano nazionale riguardante le riaperture: da lunedì 26 aprile i ristoranti potrebbero riaprire, sia in zona gialla che in zona arancione, a pranzo e a cena. Il 15 maggio sarebbe invece il turno delle piscine, mentre l’1 giugno ripartirebbero le palestre.

La Sicilia ha contato oggi 1.370 nuovi contagi da Covid-19, riscontrati a fronte di 10.700 tamponi molecolari e 22.600 test rapidi: 455 sono stati registrati in provincia di Palermo. Il numero delle vittime e quello dei dimessi guariti si attestano rispettivamente a 21 e a 1.248 unità; sono invece 24.875 gli attuali positivi, di cui 1.399 ricoverati con sintomi (-3) e 189 in terapia intensiva (con un incremento di 5 unità rispetto a ieri). I siciliani che si sono sottoposti al vaccino sono 1.067.701. In tutta Italia i nuovi casi di coronavirus e le vittime sono rispettivamente 15.943 e 429.