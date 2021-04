Covid 19, il Comune intensifica la raccolta rifiuti da emergenza

Diramate dal Comune di Monreale le nuove informazioni sulla raccolta rifiuti da emergenza Covid per far fronte alla situazione epidemiologica in atto

MONREALE, 17 aprile – La ditta ecolandia che gestisce il servizio di smaltimento e raccolta rifiuti per il comune di Monreale ,ha comunicato all’amministrazione comunale di aver intensificato la raccolta rifiuti da emergenza Covid, mettendo in campo una seconda squadra di operatori.

Dal 20 Aprile, infatti, la nuova squadra interverrà secondo un calendario di raccolta che tiene conto, di una “macro area”, così definita dal responsabile della ditta Ecolandia Fabio Adimino . Di seguito il calendario della nuova raccolta che sarà attuata per far fronte all'emergenza Covid : nella giornata di lunedì - Monreale bassa (circonvallazione, Case popolari, via Aldo Moro, via strada Ferrata, via della Repubblica , quartiere Carmine, Corso Pietro Novelli, quartiere Ciambra, via Antonio Veneziano, via Venero); da martedì si proseguirà nelle zone di Monreale Alta (via Antonio Veneziano dal ''Ferro'' al ''Canale'', corso Pietro Novelli nella parte alta , Chiasso San Rocco, zona Baviera, San Vito, via Regione Siciliana, via Togliatti); mercoledì verrà effettuata la raccolta ad Aquino; giovedì a San Martino delle Scale, venerdì a Pioppo e sabato a Grisì.

L’assessore all’Igiene urbana, Salvatore Grippi, fa presente che l’amministrazione comunale , al fine di gestire e migliorare il servizio, considerato l’aumento dei contagi , ha cercato di far fronte alle esigenze della cittadinanza .