''Monreale non smetta di credere'': a sorpresa spunta la proiezione del SS. Crocifisso

Ad annunciarlo, mediante una nota social, lo stesso sindaco Alberto Arcidiacono

MONREALE, 19 aprile - Una sorpresa, annunciata dallo stesso sindaco attraverso un post sui propri profili social, anche se qualche attento osservatore non se l'era lasciata sfuggire. E' apparsa stasera, sul crinale della chiesa di Santa Maria delle Croci la proiezione dell'effige del SS. Crocifisso.

Un'iniziativa che certamente troverà larghissimi riscontri positivi tra la cittadinanza, considerando che - per necessità purtroppo dettate dall'emergenza sanitaria ancora in corso - per il secondo anno consecutivo la storica processione dell'effige sacra non potrà sfilare per le strade normanne. Come già annunciato dalla Confraternita del SS. Crocifisso tutte le funzioni dal 24 aprile fino al 3 maggio saranno trasmesse in diretta televisiva da TRM (canale 13), oltre che sulla pagina facebook ufficiale degli stessi confrati.

''In questo difficile momento non bisogna smettere di credere. Grazia, Patruzzu Amurusu" sono le parole allegate dal sindaco Alberto Arcidiacono all'immagine da lui stesso pubblicata sul proprio profilo facebook. L'immagine del Crocifisso, oltre che alla proiezione sulla collina della Madonna delle Croci, potrebbe anche essere proiettata sul Duomo e al momento si sta lavorando al suo perfezionamento.