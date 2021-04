Coronavirus, 1.123 nuovi casi in Sicilia. Oltre 30 mila vaccini in arrivo

Si tratta del siero di Moderna, del quale circa 8 mila unità saranno destinate alla provincia di Palermo

PALERMO, 19 aprile – 33.400: è questo il numero delle dosi del vaccino anti Covid targato Moderna che a breve sarà reso disponibile alle categorie della popolazione aventi diritto, in tutta l’Isola. Alle strutture di Palermo e provincia spetteranno circa 8.200 dosi, un segnale più simbolico che concreto di una campagna vaccinale che stenta ancora ad assumere ritmi serrati.

Pressoché inutili risultano anche le misure di contenimento tuttora vigenti nella nostra provincia: se a livello regionale i dati riguardanti i ricoveri hanno visto un leggero miglioramento, i contagi riscontrati ogni giorno nel Palermitano, nelle ultime settimane, sono rimasti più o meno immutati. La proroga della zona rossa, attualmente, sembra quasi scontata: decisivi saranno i dati di oggi e degli altri giorni precedenti al 22 aprile.

Dei 1.123 casi di positività al Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, su 7.405 tamponi molecolari e 7.011 test rapidi, se ne contano 508 a Palermo. Le vittime sono state 10, mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 549 unità; 1.438 i ricoverati con sintomi (+39), 176 in terapia intensiva (-11). In tutta Italia sono stati registrati 8.864 nuovi contagi e 316 vittime.