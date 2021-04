Dall’Inps servizio screening gratuito per la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie oncologiche

Il contributo consiste in un voucher dotato di QR Code stampabile o scaricabile su dispositivi elettronici

MONREALE, 20 aprile – Per garantire coloro che hanno minore disponibilità economica, l’Inps mette a disposizione degli iscritti alla Gestione Unitaria un servizio di screening gratuito per la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie oncologiche di diverse patologie e secondo alcuni protocolli.

Si tratta dei tumori della pelle, tumori dell’apparato genitale maschile, tumori dell’apparato genitale femminile. Il contributo consiste in un voucher dotato di QR Code stampabile o scaricabile su dispositivi elettronici e spendibile presso qualsiasi struttura accreditata con l’Inps per l’esecuzione di uno degli screening gratuiti, il cui elenco viene pubblicato nella pagina dedicata al concorso.

I beneficiari sono gli iscritti al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in servizio o in quiescenza, che hanno un’età tra i 58 anni e i 65. Il bando di concorso è pubblicato annualmente nella sezione Welfare, assistenza e mutualità. Il numero delle prestazioni di screening gratuito messe a disposizione dei beneficiari è stabilito nel bando. Lo rende noto il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono che ha accolto l’invito di estendere questa utile informazione dalla direzione Centrale dell’Inps Welfare e Strutture Sociali.