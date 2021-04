Coronavirus, 1.148 nuovi casi in Sicilia. 431 quelli registrati a Palermo

Risalgono i decessi, alto il numero dei guariti

PALERMO, 20 aprile – Secondo quanto riportato dal bollettino odierno emanato dalla Regione Siciliana, si attesta a 1.148 unità il numero dei nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati in Sicilia. Questi sono risultati da 9.606 tamponi molecolari e 16.173 test rapidi processati; 431 dei 1.148 contagi sono stati riscontrati in provincia di Palermo.

Torna a salire il numero delle vittime (36 oggi, 26 in più di ieri) così come quello delle negativizzazioni, che si attesta a 2.535 unità. I siciliani attualmente positivi al coronavirus sono 24.899, di cui 1.435 in degenza ordinaria (-3) e 180 in terapia intensiva (con un incremento pari a 4 unità). In tutta la penisola sono stati accertati 12.074 nuovi contagi e 390 vittime.