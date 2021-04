Vaccini anti-covid, anche a Monreale scendono in campo i medici di famiglia

Oggi le prime somministrazioni. I primi a riceverle gli over 80

MONREALE, 23 aprile – É cominciata stamane anche a Monreale la somministrazione di vaccini anti-covid da parte dei medici di famiglia, un passaggio importante del piano vaccinale che, coinvolgerà gli oltre 40mila medici di medicina generale italiani.

Antonio Arcangelo e Fabrizio Terruso, medici di famiglia monrealesi sono stati tra i primi a iniziare con le somministrazioni: «Siamo partiti dagli over 80 non deambulabili e categorie vulnerabili e continueremo a chiamare i nostri pazienti seguendo le direttive del piano vaccinale emanate dal Ministero della Salute. Ci auguriamo - hanno dichiarato -Terruso ed Arcangelo - di potere dare il nostro contributo ai nostri pazienti soprattutto più deboli per riuscire a superare questo difficile momento pandemico e iniziare a poter tornare alla normalità per il bene di tutti noi”.