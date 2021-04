Coronavirus, 1.061 nuovi casi e 6 vittime in Sicilia

Coronavirus, 1.061 nuovi casi e 6 vittime in Sicilia

25.510 le persone attualmente positive nella nostra regione

PALERMO, 25 aprile – Continua il monitoraggio della situazione epidemiologica da Covid-19 nella nostra Isola: sono 1.061 i contagi registrati nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 6.673 tamponi molecolari e 15.127 test rapidi. Secondo quanto comunicato dalla Regione, le vittime sono state 6 e i dimessi guariti 756.

La provincia di Palermo torna a registrate il numero più alto di contagi (+344), e delle 25.211 persone attualmente positive al coronavirus 1.413 sono ricoverate in degenza ordinaria (+4) e 179 in terapia intensiva (+2). In tutta Italia sono stati accertati 13.817 nuovi contagi e 322 vittime.