Come prolungare la vita dei freni e della frizione della tua auto

I freni sono una delle componenti essenziali nelle automobili, in quanto servono per rallentare o bloccare l’auto mentre si guida, evitando così degli spiacevoli incidenti.

Per questa ragione è opportuno effettuare un controllo periodico, onde evitare che col passar del tempo si possano creare dei provi di varia entità.

Le strade su cui circoliamo non sono di certo sempre pulite. Lo sporco che di conseguenza accumuliamo mentre ci spostiamo con la nostra vettura, si va ad ammucchiare in posti che non sempre saltano all’attenzione del nostro occhio, perché magari non visibili così come può esserlo ad esempio la carrozzeria.

Polvere, sporcizia, detriti, liquido dei freni derivante magari da un vecchio lavoro che non è stato eseguito perfettamente, vanno a concentrarsi proprio in quelle zone a cui non diamo molta importanza perché più “nascoste”, come freni e frizione.

Mantenerli puliti invece, cosi come tanti altri elementi che compongono il nostro veicolo, significa garantirne una lunga durata riducendone i tempi di logoramento.

Come fare per mantenere i freni e la frizione puliti?

Sicuramente i pulitori per freni e frizioni a spruzzo costituiscono uno dei modi migliori per la loro pulizia, così da liberarli da contaminazioni, assicurandoci, nel contempo che nulla possa ostacolare il sistema frenante.

Il detergente per freni e frizioni Presto può aiutare a tenere d’occhio la pulizia e di conseguenza lo stato di salute dei vari componenti. È l’ideale per rimuovere olio, grasso, sporco e liquido dei freni dai tamburi dei freni, dischi, blocchi, tubi, cilindri e parti della frizione.

Rispetto a tanti altri elementi di fissaggio che compongono un’automobile, la pulizia dell’impianto frenante attraverso un detergente spray, non solo è molto economica, ma soprattutto richiede poco tempo e non necessita ne dello smontaggio, e quindi ne del conseguente montaggio delle varie parti.

Il tutto richiede davvero pochi minuti, e gli attrezzi di cui abbiamo bisogno, possono essere facilmente reperibili all’interno di un qualsiasi garage.

Per controllare lo stato dei freni infatti, basta smontare un pneumatico e dare un’occhiata ai freni, così da verificare che se c’è dello sporco che si è accumulato sul sistema frenante.

Il tutto quindi, senza doversi necessariamente affidare ad un’officina autorizzata o all’aiuto del nostro meccanico di fiducia, che però può essere consultato per un qualsiasi dubbio o consiglio.

Come già premesso, questa operazione non è utile solo per quanto riguarda la pulizia dei freni e della frizione, in modo da aiutarli a funzionare correttamente, ma può essere d’aiuto anche per verificare le diverse parti dell’impianto frenante prima di andare ad eseguire un eventuale lavoro di riparazione.

Ma in che modo i pulitori per freni e frizione sono efficaci per la rimozione dello sporco?

La loro forza è data dalla combinazione di sostanze chimiche utilizzate per contrastare olio, polvere e altri detriti, e lavarli via. Occorre però fare attenzione durante l’utilizzo, in quanto queste sostanze possono rilevarsi dannose per chi le inala. È per questa ragione che occorre prendere le dovute precauzioni prima di utilizzare questo tipo di detergenti. Utile, in tal senso, è sicuramente l’utilizzo di un’apposita mascherina, e qualora ne siamo forniti, anche di occhialini e dei guanti, giusto come ulteriore protezione per la propria salute.