Coronavirus, 940 nuovi casi in Sicilia. Riprendono le vaccinazioni per gli over 60

Da domani l’iniziativa ripartirà e coinvolgerà tutti i cittadini aventi diritto

PALERMO, 27 aprile – Da mercoledì 28 aprile sarà di nuovo possibile ricevere il siero anti Covid senza prenotazione, sulla scia dei due precedenti weekend all’insegna della campagna vaccinale. Questa prosegue ancora troppo a rilento (la nostra regione è penultima per numero di dosi inoculate) e il governo ha scelto quindi la via della rapidità: tutti i siciliani dai 60 anni in su, anche con patologie accertate, potranno recarsi in tutti gli hub dell’Isola; le somministrazioni saranno divise per prenotazione (avvenuta o meno).

L’amministrazione comunale di San Cipirello ha informato la cittadinanza delle vaccinazioni in modalità drive-in presso l’ex pretura di via Papa Paolo VI, a Partinico: l’iniziativa, che avrà luogo giovedì 29 aprile dalle 9 alle 20, è indirizzata a tutti i residenti over 60, 70 e 80 di San Cipirello, Borgetto, San Giuseppe Jato, Partinico, Balestrate, Montelepre, Giardinello, Trappeto e Camporeale. Il protocollo è stato firmato oggi dal direttore del distretto sanitario di Partinico, la dottoressa Maria Silvana Mascarella.

Le persone affette dal Covid-19 che presentano sintomi lievi possono scegliere di curarsi per mezzo degli anticorpi monoclonali, previa autorizzazione da parte dei medici curanti: in Sicilia sono ben ventisette i centri preposti al trattamento del virus da SARS-CoV-2 con questi farmaci, di cui sette nella nostra provincia (a Villa Sofia, al Civico, all’ospedale di Partinico, al Cimino di Termini Imerese e al Policlinico).

Tornano sotto quota mille i nuovi casi di positività al coronavirus (+940), emersi da 9.911 tamponi molecolari e 18.851 test rapidi processati. Vittime e dimessi guariti nelle ultime ventiquattro ore sono stati rispettivamente 33 e 913, mentre il numero dei siciliani che hanno ricevuto il vaccino si attesta a 1.333.165 unità. Delle 26.085 persone attualmente affette dalla malattia, 1.422 sono ricoverate con sintomi (-6) e 168 in terapia intensiva (anche qui con un calo pari a 6 unità). I contagi registrati oggi in tutta Italia sono stati 10.404; a 373 unità si attesta invece il numero delle vittime.