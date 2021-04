Coronavirus, riscontrati 980 nuovi casi in Sicilia. In calo i ricoveri

Stabili i decessi, oltre 27 mila le dosi di vaccino inoculate

PALERMO, 28 aprile – Dati abbastanza incoraggianti pervengono dal bollettino della Regione: su 9.291 tamponi molecolari e 20.859 test rapidi effettuati, i casi di positività al coronavirus sono stati 980. Risulta stabile il numero delle vittime (+30 nelle ultime ventiquattro ore, 33 ieri), mentre a 1.663 unità si attestano i dimessi guariti.

Nella nostra provincia sono 184 i nuovi contagi riscontrati, in netta diminuzione rispetto alle giornate precedenti. Significativa la giornata di oggi per la campagna vaccinale: sono più di 27 mila le dosi somministrate in tutta la Sicilia, con il numero complessivo degli immunizzati (totali o parziali) che ha toccato quota 1.360.505 unità.

Dei 25.372 cittadini attualmente positivi al Covid-19, 1.394 si trovano ricoverati in regime ordinario (con un calo di 28 unità) e 172 in terapia intensiva (+4); per tutti gli altri è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare. La Sicilia, stando all’attuale situazione epidemiologica, potrebbe tornare “gialla” dal 3 maggio. Il contagio risulta pressoché stabile in tutta la penisola, dove sono stati registrati 13.385 nuovi casi e 344 decessi.