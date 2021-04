Covid, come ottenere in Sicilia la ''Certificazione verde'' per gli spostamenti

Da utilizzare per gli quelli tra regioni localizzate in zona rossa e arancione

PALERMO, 29 aprile – Definite in Sicilia le modalità per ottenere la “Certificazione verde Covid-19” da utilizzare per gli spostamenti tra regioni localizzate in zona rossa e arancione, come previsto dal nuovo “Decreto Riaperture” del governo nazionale e in attesa di una successiva regolamentazione nazionale.