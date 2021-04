La plastica dei cittadini monrealesi riceve la certificazione di qualità

Il Comune: “Per la prima volta la frazione risulta estremamente pulita”

MONREALE, 29 aprile – È arrivata stamane, in municipio la certificazione della piattaforma Ecorek che testimonia il risultato raggiunto, cioè che la frazione conferita dal comune di Monreale, non solo risulta nobile ma anche estremamente pulita.

Questo risultato consentirà all’amministrazione Arcidiacono di ricevere pienamente il contributo che viene riservato agli enti virtuosi dal consorzio Co.Re.Pla.

“É un risultato importante - commenta l’assessore Totò Grippi - senza precedenti in quanto in passato il nostro comune è sempre stato sanzionato a causa di notevoli impurità. Questo ci spinge sempre più verso una gestione ottimale del ciclo di vita dei rifiuti”.

Un plauso ai cittadini virtuosi che collaborano nella raccolta differenziata, che ha consentito di ottenere questo risultato, è stato rivolto dal sindaco Alberto Arcidiacono che ha anche espresso appezzamento per la ditta Ecolandia e per gli operatori che svolgono un servizio con grande professionalità .