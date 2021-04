''Finanziare le infrastrutture per lo sviluppo dl territorio''

Questo pomeriggio, a palazzo d'Orleans, l'incontro tra il presidente Musumeci e il deputato regionale Mario Caputo

PALERMO, 29 aprile – Si e’ tenuto questo pomeriggio a Palazzo D’Orleans l’incontro tra il Presidente della Regione On. Nello Musumeci e il Deputato Regionale di Forza Italia Mario Caputo.

L’incontro era stato chiesto al Presidente da Mario Caputo , che nei giorni precedenti aveva incontrato molti Sindaci ed dei Comuni della Provincia di Palermo e ancor prima, nella qualita’ di componente la Commissione parlamentare Attivita’ produttive, imprenditori, operatori economici e rappresentanti del mondo produttivo legato all’Agricoltura. “Sono grato al Presidente Musumeci – ha dichiarato Mario Caputo – per la immediata disponibilità’ e per l’attenzione mostrata alle problematiche che ho rappresentato. Si e’ trattato di un incontro cordiale e concreto durante il quale ho esposto anche numerose problematiche legate alle infrastrutture sportive, alla viabilita’ rurale e alla necessita’ di finanziare opere pubbliche indispensabili per lo sviluppo del territorio, anche in vista della programmazione che predisporra’ nei prossimi giorni la Giunta di Governo da inviare al Governo nazionale. Ho trasferito al Presidente le numerose istanze comunicatemi da Sindaci ed Amministratori , preoccupati per le ricadute che l’emergenza sanitaria ha determinato in molti comuni ancora oggi dichiarati zone rosse, con innegabili difficolta’ verso famiglie e operatori economici. Il Presidente Musumeci – ha aggiunto Mario Caputo – oltre che ringraziare per il fattivo incontro e per le problematiche rappresentate ha assicurato che nella prossima programmazione di spesa interverra’ in favore degli Enti locali e per il sostegno alle categorie produttive interessate dallo stato di crisi sanitaria. Ho anche chiesto – ha concluso Caputo – di inserire nella programmazione delle infrastrutture anche alcune opere pubbliche da realizzare nel Comune di Monreale”.