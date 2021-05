Coronavirus, 1.000 nuovi casi in Sicilia. 10 le vittime

Circa 29 mila i tamponi processati, 1.113 i guariti

PALERMO, 1 maggio – Si attesta a 1.000 unità il numero dei contagi da Covid-19 riscontrati nella nostra Isola nelle ultime ventiquattro ore (+357 in provincia di Palermo). Il dato riguarda i casi risultati positivi su 9.559 tamponi molecolari e 17.470 test rapidi processati.

10 le vittime, 1.113 i dimessi guariti. Delle 24.773 persone attualmente positive, 1.303 sono ricoverate in degenza ordinaria (-34) e 167 in terapia intensiva (con un incremento di 2 unità rispetto a ieri). In tutta la penisola sono stati accertati 12.965 contagi e 226 decessi.