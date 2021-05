Coronavirus, 734 i nuovi contagi in Sicilia. Corleone diventa ''zona rossa''

L’ordinanza interesserà il comune palermitano dal 5 al 19 maggio

PALERMO, 3 maggio – Decisa la zona rossa anche per Corleone: l’ordinanza del governatore regionale Nello Musumeci sarà in vigore dal 5 al 19 maggio, salvo ulteriori proroghe. L’emergenza coronavirus nel comune palermitano sta destando non poche preoccupazioni a causa di un considerevole aumento dei contagi, molti dei quali imputabili alla variante inglese.

Disposta anche la revoca di tali misure restrittive nel comune di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, con due giorni di anticipo rispetto a quanto era stato precedentemente stabilito.

L’83enne risultato positivo al tampone pochi giorni dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer è una delle 20 persone nelle quali è stata intercettata la variante brasiliana a Palermo. La somministrazione del siero anti Covid ne ha impedito il decesso e sta contribuendo alla sua ripresa, avvenuta, secondo quanto dichiarato dal primario di Pneumologia dell’ospedale Cervello, Giuseppe Arcoleo, in tempi abbastanza veloci e dopo un paio di giorni di ventilazione.

Anche due minorenni avrebbero contratto la variante brasiliana del Covid-19, ma non pervengono notizie certe sul loro stato di salute. Intanto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, ha parlato della possibilità di estendere il farmaco di AstraZeneca anche agli under 60. “L’Agenzia Europea del Farmaco sostiene che il vaccino vada bene per tutti e che gli effetti collaterali siano rari: bisogna impiegare tutte le dosi per poter rispettare in tempo gli obbiettivi della campagna vaccinale” ha detto il generale.

734 nuovi contagi, di cui 445 nella nostra provincia, e 20 vittime: questo il bilancio odierno della situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia. I tamponi molecolari e i test rapidi processati sono stati rispettivamente 6.641 e 7.833, mentre a 540 unità si attesta il numero dei dimessi guariti. A oggi, nella nostra Isola 1.500.983 persone hanno ricevuto una o due dosi del vaccino, e gli attuali positivi sono 24.955; di questi, 1.338 sono ricoverati in degenza ordinaria (+27) e 160 in terapia intensiva, con un calo di 3 unità rispetto a ieri. In tutta Italia si registrano 5.948 nuovi casi e 256 decessi.