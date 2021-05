Coronavirus, tornano a salire i contagi in Sicilia: oggi sono 902

La nostra regione è ultima per dosi di vaccino inoculate, ma la sfiducia nei confronti di AstraZeneca accomuna tutta l’Italia

PALERMO, 4 maggio – Sono circa 250 mila le dosi di AstraZeneca in esubero nella nostra regione: 1.923.625 è il dato riguardante il numero totale delle dosi di farmaco anti Covid pervenute, ma a oggi le somministrazioni sono 1.528.287, con una percentuale che si attesta al 78%. La Sicilia è dunque l’ultima regione d’Italia per dosi inoculate.

Tali informazioni pervengono in un giorno in cui, nella nostra Isola, sono stati riscontrati 902 contagi da Covid-19, su 8.844 tamponi molecolari e 23.713 test rapidi effettuati. A Palermo sono 246 i nuovi casi di positività registrati, mentre l’intera regione conta 25 vittime e 1.009 dimessi guariti.

Si attesta invece a 24.823 unità il numero delle persone attualmente affette dalla malattia: di queste, 1.312 sono ricoverate con sintomi (con un calo pari a 26 unità rispetto a ieri) e 160 in terapia intensiva. In tutta la Penisola sono stati accertati 9.116 nuovi casi di positività al coronavirus e 305 decessi.