Coronavirus, 782 nuovi casi in Sicilia. Da domani prenotazioni attive per gli over 50

Musumeci chiarisce: “Non si tratta di lasciare indietro gli anziani, ma di tornare presto alla normalità”

PALERMO, 5 maggio – Dalle ore 20 di domani sarà possibile effettuare la prenotazione per ricevere il vaccino anti Covid se si ha un’età compresa tra i 50 e i 59 anni. Le vaccinazioni prenderanno avvio giorno 13 maggio e ci saranno dunque otto giorni di tempo per potersi inserire in lista: la decisione di permettere ai siciliani più giovani di accedere al siero ha scatenato non poche polemiche, alle quali il presidente della Regione Nello Musumeci ha oggi risposto durante una diretta con Tgcom 24.

“Non stiamo lasciando i cittadini più anziani indietro. Da oltre un mese invitiamo le persone più grandi e cagionevoli a vaccinarsi, abbiamo cercato di semplificare la procedura rimuovendo anche l’obbligo di prenotazione ma non possiamo attendere oltre per immunizzare il resto della popolazione. Se gli anziani non si convinceranno per due, tre, quattro mesi non lo faranno mai, ed è quindi nostro dovere utilizzare le dosi di vaccino a disposizione a vantaggio degli over 50”.

E ancora: “È nostra intenzione impiegare le dosi di AstraZeneca presenti nei frigoriferi, che sono circa 250 mila e di cui il 70% costituisce i richiami. La sfiducia nei confronti di questo farmaco è data dalle tragedie che si sono verificate nella nostra regione, ma per il resto si tratta di paure ingiustificate. Confidiamo di raggiungere l’immunizzazione di massa partendo dalle isole minori, così come è stato fatto con Procida: sarebbero le isole distanti due o anche tre ore di viaggio dalla Sicilia ad avere la priorità”.

Frattanto, sono undici le proroghe e tre le nuove "zone rosse" in Sicilia. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adottata su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle Asp. Il provvedimento, necessario a causa del numero elevato di positivi al Covid, sarà valido da domani (giovedì 6 maggio) a mercoledì 12.

Le misure restrittive riguardano i Comuni di: Baucina, Belmonte Mezzagno, Giardinello, Mezzojuso, Termini Imerese, Cefalù, Bolognetta, Santa Cristina Gela e San Cipirello, nel Palermitano; Gela, in provincia di Caltanissetta; Mineo, nel Catanese; Cerami, in provincia di Enna; Fiumedinisi, nel Messinese; Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento.

Il numero dei casi di coronavirus registrati oggi in Sicilia si attesta a 782 unità, su 9.698 tamponi molecolari e 17.374 test rapidi processati. 24 le vittime, 1.052 i dimessi guariti, 1.555.934 i siciliani parzialmente o totalmente immunizzati; delle 24.529 persone attualmente affette dal Covid-19, 1.273 si trovano in degenza ordinaria (-39) e 152 in terapia intensiva (con un calo di 8 unità rispetto a ieri). In tutta Italia il bilancio di nuovi contagi e decessi è di, rispettivamente, 10.585 e 267 unità.