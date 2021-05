Coronavirus, 603 nuovi casi in Sicilia. Oltre 600 le prime dosi somministrate agli over 50

Un ulteriore passo in avanti nella lotta alla pandemia. E il governo rende note le linee guida per feste e cerimonie

PALERMO, 7 maggio – È tanta la voglia di tornare alla normalità: lo dimostra l’affluenza di quest’oggi, da parte delle persone di 50 o più anni d’età, presso gli hub vaccinali di tutta la regione. Alla Fiera del Mediterraneo le prime dosi di vaccino inoculate sono state più di 600 per questo target, e hanno coinvolto soggetti con patologie non gravi.

I siciliani over 50 possono accedere al farmaco anti Covid anche aderendo all’iniziativa Open Weekend, senza dover effettuare la prenotazione.

La conferenza tra le regioni ha fatto emergere una bozza delle linee guida per feste e cerimonie che potrebbero ripartire dal primo giugno. Rimane l’obbligo di mantenere almeno un metro di distanza, sia tra gli invitati che tra i tavoli, mentre ingressi e uscite dovranno essere contingentati e divisi al fine di evitare assembramenti: si tratta di misure provvisorie e suscettibili dunque di eventuali modifiche.

Abbastanza incoraggianti i dati riguardanti i nuovi contagi da Covid-19 nella nostra Isola: su 8.324 tamponi molecolari e 17.416 test rapidi processati ne sono stati accertati 603, mentre il numero delle vittime si attesta a 11 unità. I dimessi guariti sono stati 1.140, e i vaccinati sono a oggi 1.620.641. Delle 23.330 persone attualmente affette dal coronavirus, 1.163 sono ricoverate con sintomi (-49) e 142 in terapia intensiva (con un calo di 7 unità rispetto a ieri). In tutta Italia sono stati registrati 10.554 nuovi casi e 207 decessi.