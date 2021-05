''Basta crederci'' anche a Piazza Europa: volontari alla carica per la ripulitura

L'opera, considerata la mole di lavoro da affrontare, proseguirà ancora nei prossimi giorni. LE FOTO

MONREALE, 10 maggio – Sono finalmente partiti stamane i lavori di bonifica dell'intera area di Piazza Europa. Programmati già da qualche tempo, vedranno impegnati i volontari del gruppo ''Basta Crederci'' fino al completamento definitivo.

Un'area che necessitava assolutamente di pronto intervento, considerata la fitta vegetazione (in copertina la stima addirittura ad altezza d'uomo, ndr.) e il degrado che ormai da parecchio tempo attanagliava la piazza e i marciapiedi che ne circoscrivono l'intero quadrato. Su questi, almeno per oggi, sono intervenuti i gilet gialli – quelli del gruppo di Palermo guidati da Giovanni Terranova e quelli di Monreale dall'inesauribile Piero Faraci – che hanno provveduto all'estirpazione della vegetazione spontanea nelle attigue aiuole.

Il gruppo, composto tra gli altri anche da Pietro Partanna, Ninni Lombardo, Vittorio Pumo e dall'operatore pip Filippo Alaimo sotto coordinamento di Ninni Di Salvo di ''Ville e giardini'', dovrà adesso passare al setaccio la risulta del proprio lavoro – scartando eventuali rifiuti accumulati – per poterne garantire l'adeguato smaltimento. ''L'erba invadeva addirittura il marciapiede impedendo ai passanti di poter camminare – è quanto a noi detto da Piero Faraci – nei prossimi giorni continueremo l'attività di pulizia delle aiuole per poi passare all'interno, curandone i viali e le siepi. Un grazie all'amministrazione che ci consente di attivarci a beneficio della comunità in cui viviamo''.