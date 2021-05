Coronavirus, 894 nuovi casi in Sicilia. 26 le vittime

Si riscontrano circa 300 casi in più rispetto a ieri, ma a fronte di molte più analisi effettuate

PALERMO, 11 maggio – Sono 894 i casi di positività al Covid-19 riscontrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore: 305 in più rispetto a ieri, ma su un numero maggiore di tamponi molecolari e test rapidi (rispettivamente, 11.079 e 16.283).

Dei nuovi contagi registrati, 131 sono emersi in provincia di Palermo. Risale il numero delle vittime, che si attesta a 26 unità, e i dimessi guariti sono 936.

Risultano in diminuzione i ricoveri in degenza ordinaria (-27 oggi, 1.092 in totale) mentre si segnala un lieve aumento di ospedalizzazioni nei reparti di terapia intensiva (2 in più, 133 complessivamente); si attesta a 1.745.765 unità il numero dei siciliani finora immunizzati totalmente o parzialmente. In tutta Italia si accertano 6.946 contagi e 251 vittime.