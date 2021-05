Coronavirus, 607 nuovi casi in Sicilia. Vicine le somministrazioni per gli over 40

Da lunedì 17 maggio le persone di età compresa tra i 40 e i 49 anni potranno accedere al vaccino

PALERMO, 12 maggio – Secondo gli ultimi aggiornamenti riguardanti il piano nazionale sulla distribuzione dei vaccini alle varie fasce della popolazione, da lunedì 17 maggio anche i nati fino al 1981 potranno rientrare nella categoria degli aventi diritto al farmaco anti Covid.

Il commissario straordinario Figliuolo ha ribadito la necessità di dare la priorità a soggetti fragili e più anziani, in virtù delle esigenze di salute che li rendono più vulnerabili rispetto al resto dei cittadini.

Ancora incerto il calendario delle riaperture: da lunedì il coprifuoco potrebbe slittare alle 23 e pare ormai scontato il ritorno della nostra regione in zona gialla, che nella giornata odierna registra 607 nuovi contagi da coronavirus (75 dei quali in provincia di Palermo), riscontrati su 7.871 tamponi molecolari e 18.445 test rapidi effettuati. Mentre il numero delle vittime risulta stabile (+22), i dimessi guariti sono ben 2.712.

Con un numero degli attuali positivi che si attesta a 20.035 unità, i ricoveri sono in tutto 1.044 in degenza ordinaria e 125 in terapia intensiva (rispettivamente, 48 e 8 in meno rispetto alla giornata precedente); 1.781.805 sono invece i siciliani a oggi totalmente o parzialmente immunizzati. In tutta la nazione sono emersi 7.852 nuovi contagi da Covid-19 e 262 vittime.