Illuminiamo la fibromialgia, anche Monreale ha aderito alla giornata mondiale

Il palazzo di città si è colorato di viola

MONREALE, 13 maggio – Per non essere più invisibili, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si è svolta ieri, l’AISF – Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ODV ha promosso su tutto il territorio nazionale l’iniziativa “Illuminiamo la fibromialgia”.

L’evento, che è consistito nell’illuminare di viola piazze, edifici e monumenti in tutta Italia, si poneva l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente.

Il Comune di Monreale è stato tra gli enti locali che hanno aderito all’iniziativa. “Un sentito ringraziamento al sindaco Alberto Arcidiacono e alla sua amministrazione - ha dichiarato Giusy Fabio rappresentante dell’associazione italiana sindrome fibromialgia per aver aderito alla nostra campagna di sensibilizzazione illuminando il palazzo comunale di viola per far conoscere e divulgare la nostra iniziativa”.

L’immagine del palazzo comunale colorato di viola, accompagnate da adeguati messaggi di sensibilizzazione e informazione, sarà infatti un veicolo eccezionale di promozione dei diritti dei pazienti.

L’associazione infine ha invitato tutti (pazienti, familiari, amici, personale sanitario, ecc..) a indossare un fiocco viola, come segnale che i pazienti fibromialgici esistono. In questo modo ci aiuterete a diffondere il messaggio, dandogli forma e sostanza.