Coronavirus, stabili i nuovi contagi in Sicilia: sono 603

Il numero dei nuovi casi risulta pressoché invariato rispetto a ieri

PALERMO, 13 maggio – Si attesta a 603 unità il numero dei contagi da coronavirus riscontrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 7.854 tamponi molecolari e 12.353 test rapidi processati; nella nostra provincia si registrano 179 nuovi casi di positività al Covid-19, mentre in tutta la regione le vittime e i dimessi guariti sono rispettivamente 19 e 1.454.

Il numero degli attuali positivi è pari a 19.165 e quello dei vaccinati si attesta a 1.822.067 unità. Risultano in calo i ricoveri, sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari, dove si trovano in tutto 1.131 siciliani (oggi 38 in meno). In tutta Italia sono stati accertati 8.085 nuovi casi di positività al Covid-19 e 201 vittime.