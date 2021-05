Coronavirus, 573 i nuovi contagi in Sicilia. Musumeci: ''Siamo vicini alle 50 mila somministrazioni al giorno''

La nostra regione ha superato la Sardegna per numero giornaliero di vaccinazioni e si classifica penultima a livello nazionale. E si pensa già a uno studio sierologico

PALERMO, 14 maggio – Significativi i passi in avanti fatti dalla nostra regione nel contrasto alla pandemia. Secondo quello che dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci, la Sicilia è vicina alle 50 mila somministrazioni giornaliere del farmaco anti Covid.

“Dobbiamo proseguire con lo stesso ritmo sui vaccini e non disperdere i sacrifici che ci hanno portato a vedere drasticamente ridotti i contagi. Il virus c’è ancora e non possiamo abbassare la guardia” ha detto il governatore.

Intanto Palermo si appresta a iniziare uno studio immunologico denominato “Segui il vaccino”: si tratta di una ricerca a titolo gratuito che coinvolgerà 60 mila siciliani di età inferiore ai 65 anni, tra coloro che riceveranno il vaccino alla Fiera del Mediterraneo nonché al Cto di Villa Sofia. Sarà proprio quest’ultimo presidio ospedaliero a monitorare il raggiungimento dell’obbiettivo della campagna, ovvero verificare il numero di anticorpi presenti nei soggetti immunizzati nei successivi dodici mesi alla somministrazione. L’iniziativa sarà su base volontaria e potrà fornire linee guida utili per eventuali richiami, oltre a un quadro esatto dei risultati ottenuti dall’applicazione del siero.

Nelle ultime ventiquattro ore, su 7.568 tamponi molecolari e 14.701 test rapidi, sono stati 573 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati. Il bollettino odierno segnala anche 17 vittime e 1.712 guarigioni, mentre il numero dei vaccinati si attesta a 1.875.673 unità. Sono attualmente 18.009 i cittadini affetti dalla malattia, tra cui 961 ricoverati con sintomi (-46) e 120 in terapia intensiva (con un calo pari a 4 unità). In tutta la penisola sono stati registrati 7.567 nuovi contagi e 182 vittime.