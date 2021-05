Coronavirus, 557 nuovi casi in Sicilia. 10 le vittime

197 i contagi registrati nella nostra provincia, 1.043 i guariti

PALERMO, 15 maggio – Si attesta a 557 unità il numero dei nuovi casi di positività al coronavirus, emersi da 8.283 tamponi molecolari e 11.698 test rapidi processati; 197 di questi sono stati riscontrati in provincia di Palermo. Il bollettino odierno ha segnalato un numero di vittime pari a 10, mentre i dimessi guariti sono stati 1.043.

A oggi sono 1.928.714 i siciliani totalmente o parzialmente immunizzati, mentre si attesta a 17.513 unità il numero degli attuali positivi al Covid-19. Di questi, 947 sono ricoverati in degenza ordinaria (-14) e 114 in terapia intensiva (-6). In tutta Italia sono stati accertati 6.659 nuovi contagi e 136 vittime.