Coronavirus, 299 nuovi casi in Sicilia. Isolamento fiduciario per la giunta Musumeci

Coronavirus, 299 nuovi casi in Sicilia. Isolamento fiduciario per la giunta Musumeci

Toni Scilla, assessore regionale all’Agricoltura, ha contratto il coronavirus. Non sono emersi altri contagi

PALERMO, 17 maggio – L’intera giunta Musumeci si trova in quarantena per un caso di positività al Covid-19 che ha riguardato Toni Scilla, assessore regionale all’Agricoltura. Tutti i membri del governo regionale hanno preso parte a una riunione tenutasi venerdì e si sono già sottoposti a un tampone, risultato negativo.

Non ci sarebbe stato nessun contatto diretto con l’assessore e ora si aspetta l’esito di un’ulteriore analisi, per poter riprendere le attività istituzionali a pieno regime.

Intanto la Regione ha reso disponibile il vaccino AstraZeneca per tutti gli over 40 che vorranno riceverlo senza prenotazione: si tratta di un’iniziativa che partirà domani e avrà durata di tre giorni, valida in tutti i presidi vaccinali della Sicilia. Pervengono dati ottimistici sulla situazione epidemiologica nella nostra Isola: su 5.614 tamponi molecolari e 6.883 test rapidi sono stati registrati 299 casi di contagio da coronavirus. Vittime e dimessi guariti sono stati rispettivamente 4 e 758.

In calo i ricoveri, sia in degenza ordinaria (920 in tutto, -10 oggi) che in terapia intensiva (-6, 112 complessivamente), mentre il numero dei vaccinati si attesta a 2.002.112 unità. Risultano in diminuzione anche gli attuali positivi al coronavirus, a oggi 16.696. In tutta la nazione sono stati accertati 3.455 nuovi contagi e 140 vittime.