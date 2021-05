Eternit lungo la SP20: è stato rimosso ieri dagli operai addetti

Dell'abbandono di eternit nelle strade periferiche, nei pressi di Giacalone, ci eravamo occupati circa un anno fa

MONREALE, 21 maggio – Può finalmente dirsi conclusa la vicenda dell'eternit abbandonato lungo tutto il tratto viario della SP20, precisamente sotto il cavalcavia della strada statale in località Giacalone.

Ieri alcuni operai addetti al suo corretto smaltimento hanno effettuato un intervento di bonifica e sanificazione delle aree interessate dal conferimento selvaggio, ovviamente nel pieno rispetto delle regole del protocollo sanitario previste proprio in caso di prelievo di un materiale – come l'eternit –che può risultare nocivo se in esso presente polvere di amianto.

Dell'abbandono di eternit, lasciato in bella vista molto spesso a bordo di strade periferiche, c'eravamo occupati circa un anno fa, quando avevamo realizzato un servizio sulle pessime condizioni dell'intero tratto della via PG 19, sempre in località Giacalone, sotto il viadotto della Palermo-Sciacca. In quell'occasione – su segnalazione di alcuni residenti – avevamo messo in luce che, tra rifiuti vari e materiali di scarto incivilmente conferiti a bordo strada, affiorasse proprio dell'eternit esattamente a pochi passi da alcune falde acquifere ancora in funzione, denunciando allo stesso tempo l'abberrante pratica del conferimento illecito di rifiuti speciali.