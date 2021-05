#PalermoChiamaItalia: il programma del 23 maggio

Il 23 maggio si svolgerà a Palermo il XXIX anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio

PALERMO, 21 maggio – Anche quest’anno il 23 maggio sarà il giorno dedicato alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e degli uomini delle scorte.

Come da tradizione, anche se in forma diversa rispetto agli anni passati per via dell’emergenza sanitaria, la mattina del 23 maggio alle 8.10 presso il porto di Palermo in ricordo dell’attracco della Nave della Legalità l’orchestra del liceo Regina Margherita di Palermo alla presenza del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e di Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, darà il via alla giornata con l’esecuzione dell’inno d’Italia.

Alle 8.50 è previsto l’inizio della cerimonia istituzionale presso l’aula Bunker del carcere Ucciardone alla presenza delle massime autorità civili e militari.

Saranno presenti il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, il Comandate Generale del Carabinieri, Teo Luzi, il comandante generale della Finanza Giuseppe Zafarana, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A partire dalle 15 presso il Giardino della Memoria a Capaci gli studenti degli istituti superiori palermitani Enrico Medi, Vittorio Emanuele II, Regina Margherita, Majorana e del Liceo Scientifico Ernesto Basile daranno vita ad un rap contest.

Come ogni anno alle 17.40 si terrà il tradizionale momento conclusivo della cerimonia sotto l’Albero Falcone che anche quest’anno si svolgerà nel rispetto delle norme antiCovid con il divieto di assembramenti, cui seguirà alle 19 la cerimonia religiosa.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Uno e sulla pagina facebook della fondazione Falcone.