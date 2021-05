''Giochi per tutti'': il 29 maggio l'ultima tappa degli eventi organizzati

Si svolgerà a San Martino, nella sede dell'associazione ''Basta poco per renderli felici''

MONREALE, 24 maggio – Può concludersi il cammino di ''Giochi per Tutti'', interrotto a causa delle restrizioni imposte dal periodo pandemico.

Sabato 29 Maggio, infatti, si concluderà l'ultima tappa di un progetto iniziato a febbraio a Monreale e poi a marzo a Pioppo. L'evento, organizzato dalle associazioni ''La Casa delle Gioie'' e ''Basta poco per renderli felici'', si svolgerà a San Martino a partire dalle ore 15.30 nella sede al civico 85/B di via SM 22.

''L'associazione Casa delle Gioie regalerà a tutti i bimbi giocattoli ed altre sorprese preparate da Basta poco per renderli felici – è quanto si legge in una nota pervenutaci - osservando sempre le regole anticovid, vi aspettiamo per scegliere i vostri giochi preferiti e respirare finalmente aria di libertà''. L'evento godrà anche della collaborazione dei volontari di Basta Crederci, coordinati da Piero Faraci.