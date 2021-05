Vasi e fiori adornano piazza Matteotti

Impegno mantenuto da parte dei titolari dell’omonimo esercizio dopo gli interventi di bonifica effettuati dai volontari

MONREALE, 26 maggio - Una settimana fa la sinergia dei volontari di “Basta Crederci” e “SiAmo Monreale” restituiva alla cittadinanza un look più appropriato presso l’area storica nota come piazzetta “Arancio”, attraverso interventi di manutenzione quali la potatura della siepe-spartitraffico e la rimozione della palma infetta.

Per una pianta che va via, altre che ne arrivano. L’impegno dei titolari del “Matteotti Lounge Bar” é stato mantenuto: come anticipato in quell’occasione dagli stessi esercenti, infatti, l’intenzione era quella di garantire un certo decoro attraverso quel tocco floreale che, già nel weekend, é stato possibile apprezzare. I gruppi di vasi, a sezione circolare e in diverse misure, adornano con simmetria, rispetto all’asse mediano della superficie, la storica fontana. Altre invece, rettangolari, delimitano la piazza lungo la breve rampa adiacente alla via Roma: “Abbiamo scelto diverse specie vegetali - afferma il titolare Enzo Giaccone -, dal geranio macrantino, calibrachoa e vinca. Un mix di colori pertinenti alla stagione estiva capaci di creare un’atmosfera sicuramente migliore”.