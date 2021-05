La martoriata via Linea Ferrata: buche, guardrail abbattuto e pali pericolanti

Ancora una volta si rinnova l'appello dei residenti: ''Si provveda presto alla messa in sicurezza dei punti più critici''

MONREALE, 27 maggio – Che la via Linea Ferrata torni a far parlare di sé è una costante alla quale, seppur con una certa abitudine cronistica, è un atto tristemente dovuto rifiondarsi.

Troppe, insistenti e infine fondamentalmente insolute le voci dei residenti del lungo tratto di collegamento tra Fiumelato e addirittura la Circonvallazione di Monreale perché si possa tacere al riguardo. La strada – frequentatissima tanto nelle ore diurne, quanto in quelle notturne – ''gode'' ormai da tempo immemore di una certa mesta fama alimentata nel corso degli anni appunto dalle condizioni con cui residenti e semplici utenti devono quotidianamente interfacciarsi. Al noto dissesto stradale (fatto di buche, scaffe e veri e propri avvallamenti), cruccio secolare di guidatori a due o quattro ruote, devono purtroppo sommarsi anche una pericolosa inclinazione dell'asse di alcuni pali dell'illuminazione pubblica – peraltro inesistente in alcuni tratti – e un rischiosissimo scivolo a bordo strada, esattamente in prossimità della galleria, causato dal crollo del guardrail di contenimento.

La foto proposta in copertina e quelle contenute nella gallery in calce all'articolo provano infatti a restistuire a chi di competenza la sintesi di una condizione che purtroppo persiste da tempo. A sottolinearla concorrono anche le voci dei monrealesi che quella zona la vivono e la praticano, rivolgendosi – attraverso le colonne del nostro quotidiano – all'amministrazione comunale, affinché nel famoso piano di opere pubbliche che in molte altre zone ha già fatto tornare il sorriso non sfugga la voce ''Via Linea Ferrata''.