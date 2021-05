Coronavirus, 375 nuovi casi in Sicilia. Vaccinazioni per tutti maggiorenni a Villa delle Ginestre? Solo fake news

La direzione aziendale dell’Asp ha già espresso la volontà di sporgere denuncia

PALERMO, 26 maggio – Nelle ultime ore è diventata virale su Facebook e Instagram una notizia, rivelatasi falsa, riguardante vaccinazioni per tutti gli over 18, senza patologie e senza prenotazione, da effettuare presso Villa delle Ginestre.

A sottolineare l’infondatezza dell’illusoria voce di corridoio è stata la direzione aziendale dell’Asp di Palermo, che tramite un comunicato stampa ha rivelato l’intenzione di sporgere denuncia e di risalire ai responsabili.

Villa delle Ginestre rimane operativa con le somministrazioni solo in favore dei maturandi e dei cittadini che rientrano nelle fasce target, previa prenotazione. Intanto da oggi il centro commerciale La Torre ospiterà un vasto hub vaccinale che sarà attivo quotidianamente, dalle 9 alle 19, e presso il quale tre maturandi hanno ricevuto per primi la dose del siero anti Covid. (foto) Tra coloro che hanno preso parte all’inaugurazione il direttore generale dell’Asp Daniela Faraoni, il vicesindaco Fabio Giambrone, il commissario straordinario per l’emergenza Renato Costa e il dirigente generale della Protezione Civile regionale Salvo Cocina.

Il bollettino odierno emanato dalla Regione Siciliana segnala 375 nuovi contagi da Covid-19, emersi da 7.387 tamponi molecolari e 13.241 test rapidi processati, oltre a 20 vittime e a un numero di dimessi guariti pari a 1.244 unità. Mentre gli attuali positivi sono 11.715, di cui 639 ricoverati in degenza ordinaria (-29) e 86 in terapia intensiva (-7), il numero delle persone a oggi vaccinate si attesta a 2.360.790 unità. In tutta Italia sono stati riscontrati 3.937 nuovi casi di positività al coronavirus e 121 decessi.