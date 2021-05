Coronavirus, 258 nuovi casi in Sicilia. Ancora lontane le vaccinazioni per gli under 40

Intanto più di mille somministrazioni hanno interessato i maturandi negli ultimi due giorni

PALERMO, 31 maggio – Sempre più dubbi gravitano attorno alle vaccinazioni anti Covid per i siciliani con meno di 40 anni d’età: se il commissario straordinario nazionale per l’emergenza Figliuolo aveva assicurato il 3 giugno come data di inizio per le prenotazioni, la nostra regione potrebbe essere interessata da alcuni ritardi nella campagna vaccinale.

Già avviata, invece, risulta l’immunizzazione dei maturandi: più di mille persone, in due giorni, hanno ricevuto il siero.

A commentare i risultati ottenuti è stato l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, in visita presso il centro vaccinale della Fiera. “I dati raccolti questa mattina dimostrano come la popolazione studentesca abbia reagito molto positivamente all'iniziativa regionale volta a mettere in sicurezza quanti più ragazzi possibile in vista dei prossimi esami di maturità, a partire da metà giugno” ha affermato.

La nostra Isola ha registrato 258 nuovi contagi (su 4.105 tamponi molecolari e 7.113 test rapidi) e un numero di vittime pari a 8 unità nelle ultime ventiquattro ore. I dati odierni indicano anche 201 guarigioni e 9.932 attuali positivi al Covid-19, di cui 534 ricoverati in degenza ordinaria (-15) e 59 in terapia intensiva (-6), mentre il numero dei vaccinati si attesta a 2.586.338 unità. In tutta Italia sono stati accertati 1.820 nuovi casi di positività al coronavirus e 82 decessi.