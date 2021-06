Coronavirus, 326 nuovi casi in Sicilia. 12 le vittime

23 i contagi registrati nella nostra provincia, 758 i guariti. Prizzi nuova zona rossa

PALERMO, 1 giugno – Si attesta a 326 unità il numero dei nuovi casi di positività al coronavirus, emersi da 5.757 tamponi molecolari e 10.100 test rapidi processati; 23 di questi sono stati riscontrati in provincia di Palermo. Il bollettino odierno segnala un numero di vittime pari a 12, mentre i dimessi guariti sono stati 758.

A oggi sono 2.624.560 i siciliani totalmente o parzialmente immunizzati, mentre si attesta a 9.488 unità il numero degli attuali positivi al Covid-19. Di questi, 507 sono ricoverati in degenza ordinaria (27 in meno rispetto a ieri) e 56 in terapia intensiva (con un calo pari a 3 unità). In tutta Italia sono stati accertati 2.483 nuovi contagi e 93 vittime.

Frattanto, il Comune di Prizzi, nel Palermitano, (nella foto) da domani diventa “zona rossa”. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, che avrà efficacia fino a giovedì 10. Il provvedimento si è reso necessario, a seguito della nota del sindaco e vista la relazione epidemiologica dell’Asp, a causa del considerevole aumento di soggetti positivi al Covid.

Con la stessa ordinanza, è stata disposta inoltre la proroga delle misure restrittive (sempre fino a giovedì 10) per Geraci Siculo, in provincia di Palermo, e Scordia nel Catanese. Termina in anticipo, da domani, invece, la “zona rossa” a Lercara Friddi, nel Palermitano.