Coronavirus, 254 nuovi casi in Sicilia. 3 le vittime

Nella nostra provincia sono 47 i contagi riscontrati oggi

PALERMO, 3 giugno – Si attesta a 254 unità il numero dei casi di positività al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, su 4.268 tamponi molecolari e 7.448 test rapidi processati. Il bollettino emanato dalla Regione segnala anche 3 decessi e 186 dimessi guariti; il numero dei siciliani vaccinati è salito a quota 2.705.222.

La provincia di Palermo ha registrato 47 nuovi contagi, e delle 8.763 persone attualmente positive al coronavirus 459 sono ricoverate in degenza ordinaria (-9) e 46 in terapia intensiva (-1). In tutta Italia sono stati accertati 1.968 nuovi contagi da Covid-19 e 59 vittime.